Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возникший после падения обломков БПЛА пожар на НПЗ в Краснодарском крае тушат 39 человек, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 "квадратов", сообщили в краевом оперативном штабе.