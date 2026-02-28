https://ria.ru/20260228/pozhar-2077323130.html
Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек
Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек - РИА Новости, 28.02.2026
Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек
Возникший после падения обломков БПЛА пожар на НПЗ в Краснодарском крае тушат 39 человек, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в РИА Новости, 28.02.2026
