Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности
Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности
Посольство России в Катаре призвало находящихся в стране россиян соблюдать меры предосторожности и не выезжать на дальние расстояния и за пределы Дохи,... РИА Новости, 28.02.2026
Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности
