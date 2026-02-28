Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности - РИА Новости, 28.02.2026
12:20 28.02.2026
Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности
в мире
россия
катар
доха
военная операция сша и израиля против ирана
россия
катар
доха
Новости
в мире, россия, катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности

Посольство РФ в Катаре призвало россиян соблюдать меры предосторожности

Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Катаре призвало находящихся в стране россиян соблюдать меры предосторожности и не выезжать на дальние расстояния и за пределы Дохи, говорится в заявлении российской дипмиссии.
"В связи с обострением ситуации в регионе Ближнего Востока призываем граждан России и соотечественников, находящихся в Катаре, руководствоваться следующим. Соблюдать разумные меры предосторожности. Не выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами", - сообщает посольство.
В миреРоссияКатарДохаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
