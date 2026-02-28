Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 28.02.2026 (обновлено: 13:59 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/posolstvo-2077374364.html
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян
Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало на фоне ударов по Ирану, сообщило РИА Новости посольство РФ в Тегеране. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:36:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:380:1181:1044_1920x0_80_0_0_1661aa4de756f6a5a5526ae3beb509fc.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:295:1182:1181_1920x0_80_0_0_63dc4d93080a6c15db993d913863865c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян

Посольство в Тегеране: данных о жертвах в Иране среди россиян не поступало

© Фото : Tasnim News AgencyДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Дым на месте израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало на фоне ударов по Ирану, сообщило РИА Новости посольство РФ в Тегеране.
"Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало", - сказал собеседник агентства.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Вчера, 10:20
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала