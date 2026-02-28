https://ria.ru/20260228/posolstvo-2077374364.html
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян
Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало на фоне ударов по Ирану, сообщило РИА Новости посольство РФ в Тегеране. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:36:00+03:00
2026-02-28T11:36:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:380:1181:1044_1920x0_80_0_0_1661aa4de756f6a5a5526ae3beb509fc.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:295:1182:1181_1920x0_80_0_0_63dc4d93080a6c15db993d913863865c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство в Тегеране не получало данных о жертвах среди россиян
Посольство в Тегеране: данных о жертвах в Иране среди россиян не поступало