Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/posol-2077344323.html
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике - РИА Новости, 28.02.2026
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике
Наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:54:00+03:00
2026-02-28T08:54:00+03:00
в мире
арктика
россия
китай
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a7029f8f68fb0994dd022784334b5c09.jpg
https://ria.ru/20260227/chibis-2077224061.html
арктика
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_5b41d175f3679c1a93464e883c692847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, россия, китай, николай корчунов, нато
В мире, Арктика, Россия, Китай, Николай Корчунов, НАТО
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике

Корчунов: рост военного присутствия НАТО ударит по стабильности в Арктике

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«
"Реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в этом регионе, который совсем недавно был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества", - сказал он РИА Новости, комментируя перспективу роста военного присутствия стран НАТО в Арктике.
Дипломат отметил, что напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права - миропорядком, основанным на правилах.
Ледники - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике
Вчера, 17:08
 
В миреАрктикаРоссияКитайНиколай КорчуновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала