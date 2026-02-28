https://ria.ru/20260228/posol-2077344323.html
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике
Посол России прокомментировал рост военного присутствия НАТО в Арктике
Наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.02.2026
Корчунов: рост военного присутствия НАТО ударит по стабильности в Арктике