Пассажирам турпоездов в России разрешат играть на гитаре и баяне
Пассажирам турпоездов в России разрешат играть на гитаре и баяне
Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:44:00+03:00
2026-02-28T06:44:00+03:00
2026-02-28T06:44:00+03:00
россия, ржд
Пассажирам турпоездов в России разрешат играть на гитаре и баяне
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России
. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты.
"B поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления по согласованию с работником перевозчика", - написано в правилах.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД
в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.