06:44 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/poezd-2077336099.html
Пассажирам турпоездов в России разрешат играть на гитаре и баяне
Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в... РИА Новости, 28.02.2026
россия
ржд
https://ria.ru/20260228/poezd-2077334958.html
россия
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, ржд
Россия, РЖД
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пассажирам туристических поездов в России можно будет играть на музыкальных инструментах, но делать это разрешается с согласия проводника, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты.
"B поездах допускается использование пассажирами музыкальных инструментов и средств звукоусиления по согласованию с работником перевозчика", - написано в правилах.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Туристы в России смогут догонять уехавшие без них поезда
06:29
 
Россия РЖД
 
 
