Суд арестовал мужчину, который поджег полицейское авто в центре Москвы

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд арестовал молодого человека, который поджег полицейский автомобиль в центре Москвы по указке кураторов из-за рубежа, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На допросе он пояснил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая отправила ему ссылку на якобы свои фотографии. После перехода по ссылке молодой человек заметил, что с телефона началась передача личных данных и отменить это действие не получалось.

Позже ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками силовых структур. Они утверждали, что личная информация мужчины попала в руки украинских спецслужб и таким образом заставили его подписать соглашение о выполнении семи поручений, в основном это было получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Однако последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.