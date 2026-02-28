https://ria.ru/20260228/podzhog-2077453284.html
Суд арестовал мужчину, который поджег полицейское авто в центре Москвы
Суд арестовал мужчину, который поджег полицейское авто в центре Москвы
Суд арестовал молодого человека, который поджег полицейский автомобиль в центре Москвы по указке кураторов из-за рубежа, следует из судебных материалов, с... РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд арестовал молодого человека, который поджег полицейский автомобиль в центре Москвы по указке кураторов из-за рубежа, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что мужчина из Костромы
поджег служебный полицейский автомобиль, облив его бензином в Кривоарбатском переулке.
На допросе он пояснил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая отправила ему ссылку на якобы свои фотографии. После перехода по ссылке молодой человек заметил, что с телефона началась передача личных данных и отменить это действие не получалось.
Позже ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками силовых структур. Они утверждали, что личная информация мужчины попала в руки украинских спецслужб и таким образом заставили его подписать соглашение о выполнении семи поручений, в основном это было получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Однако последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.
"Суд в Москве
арестовал молодого человека. Решение вступило в силу", - говорится в материалах.