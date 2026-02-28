https://ria.ru/20260228/plyuschenko--2077457858.html
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хорошо себя чувствует после пяти проведенных операций на... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
