Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:43 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/plyuschenko--2077457858.html
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хорошо себя чувствует после пяти проведенных операций на... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:43:00+03:00
2026-02-28T16:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
спорт, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике

Плющенко заявил, что хорошо себя чувствует после пяти операций на позвоночнике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Евгений Плющенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хорошо себя чувствует после пяти проведенных операций на позвоночнике.
"С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо", - сказал Плющенко.
Двукратному олимпийскому чемпиону 43 года, он также является трехкратным чемпионом мира. В 2017 году спортсмен основал академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".
