"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками
28.02.2026
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
ян (регенсбург)
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками
Плющенко призвал сына не жениться рано
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что призвал своего сына Александра не торопиться со знакомствами с девушками и не жениться рано, чтобы не повторить его ошибку.
"У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: "Не торопись, не делай папину ошибку". Все в свое время. Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку", - сказал Плющенко журналистам.
журналистам.
Плющенко в 2005 году женился на Марии Ермак, но спустя три года развелся. У пары в июне 2006 года родился сын Егор. С 2009 года Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, в январе 2013 года у супругов родился сын Александр.