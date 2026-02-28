"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что призвал своего сына Александра не торопиться со знакомствами с девушками и не жениться рано, чтобы не повторить его ошибку.

Плющенко в 2005 году женился на Марии Ермак, но спустя три года развелся. У пары в июне 2006 года родился сын Егор. С 2009 года Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, в январе 2013 года у супругов родился сын Александр.