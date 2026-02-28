Рейтинг@Mail.ru
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:17 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pljuschenko-2077451721.html
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что призвал своего сына Александра не торопиться со знакомствами с девушками и не... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:17:00+03:00
2026-02-28T16:17:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
ян (регенсбург)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990842716_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_0b419bff49976ac28f67788f50f49fc6.jpg
https://ria.ru/20260228/pljuschenko-2077451275.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990842716_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89d76d29ec20d150bb66b3885540eee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений плющенко, ян (регенсбург)
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Ян (Регенсбург)
"Не торопись": Плющенко о знакомстве сына с девушками

Плющенко призвал сына не жениться рано

© VCGЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© VCG
Евгений Плющенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что призвал своего сына Александра не торопиться со знакомствами с девушками и не жениться рано, чтобы не повторить его ошибку.
"У меня три группы спортсменов, и девчонок там 99%. Красавиц много. Но я ему сказал: "Не торопись, не делай папину ошибку". Все в свое время. Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку", - сказал Плющенко журналистам.
Плющенко в 2005 году женился на Марии Ермак, но спустя три года развелся. У пары в июне 2006 года родился сын Егор. С 2009 года Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской, в январе 2013 года у супругов родился сын Александр.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Плющенко объяснил провал Малинина на Олимпиаде
Вчера, 16:15
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоЯн (Регенсбург)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала