Кино для мазохистов: почему Петросян клянет себя за Олимпиаду

Аделия Петросян весь этот сезон выматывает себя самокритикой. То она хочет уступить дорогу на Олимпиаду сопернице, то ей стыдно возвращаться на родину. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем трехкратная чемпионка России высекает сама себя.

"Сама виновата"

Естественным порывом Аделии после проката было пробежать мимо журналистов туда, где никто не видит - плакать, слушать слова поддержки Даниила Глейхенгауза и как-то осмысливать свою жизнь после. С "до" было понятно - все для миланского фронта, все для красивой победы, а вот "после"... После шестого места на Олимпиаде придется искать новый смысл жизни, в которой пока нет ничего, кроме неопределенности.

Первое, что было подвластно Аделии - через считанные минуты взять себя в руки и вернуться в микст-зону. Она объяснила свое возвращение уважением к журналистам, которые приехали в Милан, и нет повода в этом благородном порыве сомневаться. В то же время для нее это первая возможность взять свою новую жизнь под контроль.

« "Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложное будет это", - цитирует Петросян Sport24.

Это "сама виновата" - всего два слова, шесть раскатистых слогов - как шесть больших камней, сброшенных в обрыв перфекционистской души. Люди напишут слова поддержки в соцсетях и вскоре забудут, а Аделии жить с этим всю жизнь. Иногда прощая себя, а иногда съедая.

Сложно представить, как много всего сошлось для нее в этих трех олимпийских днях. Год назад, когда только появилась надежда на участие российских спортсменов в Олимпиаде, Аделия в интервью РИА Новости делилась своими ощущениями:

"Это целый набор эмоций. Сложно описать. Тревога, радость, надежда. Это же практически последний мой шанс поехать на Олимпиаду, я трезво все оцениваю".

Слова про последний шанс странно слышать от семнадцатилетней девушки, но в контексте фигурного катания эти страхи оправданы. Карьера фигуристки коротка, в России безумная конкуренция, а что будет с перспективами наших спортсменов на международной арене, не взялась бы предсказать ни одна Ванга.

Аделия пошла бы на Олимпиаду и в гипсе

Когда "последний шанс" и "сама виновата" встречаются в одной голове, в совести и самооценке начинается реакция сродни ядерному синтезу. Потому что с последними шансами принято обращаться так, чтобы они непременно привели к желаемому результату, а если этого не происходит… никто не знает, что тогда будет. К такому нас никто не готовит. Кассовые фильмы всегда заканчиваются хэппи-эндом, а не кассовые смотрят только редкие ценители-мазохисты.

Подготовка Петросян к Олимпиаде была очень сложной. В принципе, это не новость, а почти традиция - Евгения Медведева и Александра Трусова в олимпийский сезон перенесли стрессовый перелом, у Анны Щербаковой случился перелом пальца на предсезонных сборах и до последнего момента не шли четверные прыжки. Жизнь всегда как будто испытывает олимпийцев на прочность, создавая невыносимые условия, как самый узкий гребень горы перед вершиной.

Но когда они едут на Олимпиаду от страны втроем, как это было все последние годы, ответственность (та, которая про страну, болельщиков и чувство долга) делится натрое. В итоге каждая выходит биться за себя, даже не задумываясь, что условная честь страны может остаться без защиты. Дрогнет одна, значит, выдержит вторая или третья. И это меняет фокус внимания. Если тылы прикрыты, а базовые потребности удовлетворены, можно задуматься о действительно великом - рекордах, прыжках через голову и так далее.

Аделия по своей сути тонкий изящный ключ ручной работы, а вовсе не грубо вытесанный таран, взламывающий любые ворота. Отлично понимая, как все складывается у нее, и как должно было бы идти у единственной надежды страны, в самые отчаянные моменты лета она всерьез думала, что готова уступить свое место более готовой сопернице. Это уникальная история для спортсменов, натравленных на Олимпиаду, как гончие собаки натравлены на дичь. Отказаться от своей добычи даже гипотетически может только очень справедливый, честный с собой и другими человек. Правда, Этери Тутберидзе не позволила ученице совершить опрометчивый шаг.

"Аделия была уже вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Мы ей говорили: зачем ты отказываешься? Ты что, хочешь запасной девочке место отдать? Она сказала – да, если она более достойна, пусть она едет. Ты что? Ты будешь жалеть всю свою жизнь", - сказала Тутберидзе в эфире Okko.

Впрочем, уступать свое место ей все равно было некому. Международный союз конькобежцев согласовал в нейтральном статусе только двух российских фигуристок - основную Аделию Петросян и запасную Алину Горбачеву. В случае проблем у первой вторая в теории могла бы прийти на помощь, но у нее все складывалось еще хуже - травма, операция и длительное восстановление. В этом сезоне Горбачева не провела ни одного старта. Так что если представить, что перед поездкой в Милан-2026 Аделия упала бы из-за гололеда в Москве и сломала руку, она бы, скорее всего, пошла кататься с гипсом. Но не снялась. Вспоминаются черные шутки некоторых хрестоматийных преподавателей про единственную уважительную причину пропуска занятий - смерть, причем не студента, а препода.

Жертва рулетки

Весь период подготовки к Олимпиаде Петросян боролась с травмами и их последствиями. Само по себе это не является такой уж большой проблемой - история знает примеры, когда люди выходили на старт с безумными повреждениями, обкалываясь обезболивающими. Но отсутствие нормального графика повлияло на ультра-си элементы. Тройной аксель, четверной тулуп и прочие опасные звери из программ лучших фигуристов укрощаются только через постоянство повторений. У Аделии этой возможности напрыгивать стабильные квады физически не было. А если так, то в прокате это всегда будет рулетка с двумя вероятностями - упадет или сделает.

Щербакова в Пекине-2022 неуверенно проводила тренировки, но в прокате в нужный момент ее ставка оба раза сыграла в плюс. Трусова в аналогичную рулетку с тройным акселем в короткой программе выиграть, увы, не смогла. Как и Аделия со своими четверными тулупами в произвольной программе.

Так справедливо ли настолько строго с себя спрашивать, если твою судьбу решали сначала чужие люди в лице ISU и МОК, а потом, по сути, подброс монетки? Орел - и ты королева, решка - ты никто. Победить без четверных при неразвалившихся Лю, Сакамото, Гленн и Накаи Петросян не дали бы. Вероятность сделать четверные чисто измерялась скромными десятками процентов.

Аделия, к сожалению, свои удачные попытки израсходовала на шестиминутной разминке. Есть мнение, что чисто исполненные прыжки перед прокатом придают уверенности спортсмену. Наверное, это справедливо, когда на тренировках они получаются десять из десяти. Как мы все могли видеть по открытым тренировкам на Олимпиаде, Аделия по объективным причинам была очень далека от этой статистики.

И вот теперь она, пахавшая как проклятая весь цикл и особенно последний год, сама себя загоняет на эшафот, говоря, что ей стыдно возвращаться в Россию - перед болельщиками, тренерами, федерацией. Хотя она сделала буквально все что могла, и только вот монетка в последний момент упала решкой.

Неудача в Милане для Аделии Петросян как будто заметный знак от вселенной, что это никакой не последний шанс, а только первая остановка долгого пути. В конце концов, даже нынешняя олимпийская чемпионка Алиса Лю четыре года назад после первой Олимпиады завершила карьеру. А теперь уже, страшно сказать, двукратная - помимо золота в личке, ухватила золото в командном турнире.

Камила Валиева те же четыре года назад пережила тяжелейшее испытание отвержением мира, кровью и плотью которого она была. Александра Трусова проиграла золото, сделав 99,9% того, что могла, и 200% того, что не мог больше никто на планете. И обе они по состоянию на сегодняшний день всерьез готовятся вернуться в спорт.