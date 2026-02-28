https://ria.ru/20260228/pesnya-2077328994.html
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой" - РИА Новости, 28.02.2026
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"
Суд в Москве признал экстремистским вариант песни "Сигма-бой" с антироссийским текстом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:58:00+03:00
2026-02-28T03:58:00+03:00
2026-02-28T03:58:00+03:00
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20250924/sud-2044027835.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"
РИА Новости: антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой" признали экстремистской
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд в Москве признал экстремистским вариант песни "Сигма-бой" с антироссийским текстом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в сети прокурор выявил кавер на песню "Сигма-бой", но с полностью измененными словами. Лингвистическое исследование показало, что в треке, размещенном на нескольких сайтах, содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по отношению к российским военнослужащим, принимающим участие в СВО.
Суд удовлетворил иск о признании песни экстремистской и решил ограничить к ней доступ, следует из материалов.
В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины
назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля.