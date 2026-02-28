Рейтинг@Mail.ru
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой" - РИА Новости, 28.02.2026
03:58 28.02.2026
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"
Суд в Москве признал экстремистским вариант песни "Сигма-бой" с антироссийским текстом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"

РИА Новости: антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой" признали экстремистской

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд в Москве признал экстремистским вариант песни "Сигма-бой" с антироссийским текстом, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в сети прокурор выявил кавер на песню "Сигма-бой", но с полностью измененными словами. Лингвистическое исследование показало, что в треке, размещенном на нескольких сайтах, содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по отношению к российским военнослужащим, принимающим участие в СВО.
Суд удовлетворил иск о признании песни экстремистской и решил ограничить к ней доступ, следует из материалов.
В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля.
Украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
