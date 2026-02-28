Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"

В них указано, что в сети прокурор выявил кавер на песню "Сигма-бой", но с полностью измененными словами. Лингвистическое исследование показало, что в треке, размещенном на нескольких сайтах, содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по отношению к российским военнослужащим, принимающим участие в СВО.