"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA

ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Плюшевый орангутан, который стал “мамой” детенышу японского макака по кличке Панти из зоопарка Итикава, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек IKEA в Японии, сообщили РИА Новости в агентстве Weber Shandwick, осуществляющем PR-поддержку японского подразделения IKEA.

“Среди 55 видов мягких игрушек, представленных в IKEA , этот товар входит в пятёрку самых популярных. Его ценят за “мягкое и милое выражение”, “приятную на ощупь текстуру” и “баланс реалистичности и дружелюбности””, - подчеркнули в агентстве.

В настоящее время, как уточнили в Weber Shandwick, игрушка продаётся только в тех физических магазинах, где она есть в наличии, онлайн-продажи в Японии не осуществляются.

Корреспондент РИА Новости убедилась, что, по состоянию на 28 февраля, игрушка орангутана была полностью раскуплена в восьми из 12 магазинов, расположенных в Японии. В свою очередь, в магазине IKEA в японской Осаке подтвердили, что игрушек в наличии нет, хотя накануне их было 19 штук, а в магазине в Кобе утром оставалась лишь одна игрушка, хотя накануне на складе их было несколько десятков.

К вечеру субботы единственной IKEA, в которой на складе оставалось более 100 игрушек орангутана, стал магазин в городе Маэбаси. В остальных трёх, где товар ещё в наличии, осталось лишь по несколько штук, хотя ещё накануне в некоторых из них было доступно более ста игрушек.