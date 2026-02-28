Рейтинг@Mail.ru
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA
28.02.2026
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA - РИА Новости, 28.02.2026
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA
Плюшевый орангутан, который стал “мамой” детенышу японского макака по кличке Панти из зоопарка Итикава, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек IKEA в... РИА Новости, 28.02.2026
2026
япония, осака (город), кобе, ikea international group
Япония, Осака (город), Кобе, IKEA International Group
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA

Плюшевая мама Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA

© Фото : Зоопарк ИтикавыДетеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Зоопарк Итикавы
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Плюшевый орангутан, который стал “мамой” детенышу японского макака по кличке Панти из зоопарка Итикава, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек IKEA в Японии, сообщили РИА Новости в агентстве Weber Shandwick, осуществляющем PR-поддержку японского подразделения IKEA.
“Среди 55 видов мягких игрушек, представленных в IKEA, этот товар входит в пятёрку самых популярных. Его ценят за “мягкое и милое выражение”, “приятную на ощупь текстуру” и “баланс реалистичности и дружелюбности””, - подчеркнули в агентстве.
В настоящее время, как уточнили в Weber Shandwick, игрушка продаётся только в тех физических магазинах, где она есть в наличии, онлайн-продажи в Японии не осуществляются.
Корреспондент РИА Новости убедилась, что, по состоянию на 28 февраля, игрушка орангутана была полностью раскуплена в восьми из 12 магазинов, расположенных в Японии. В свою очередь, в магазине IKEA в японской Осаке подтвердили, что игрушек в наличии нет, хотя накануне их было 19 штук, а в магазине в Кобе утром оставалась лишь одна игрушка, хотя накануне на складе их было несколько десятков.
К вечеру субботы единственной IKEA, в которой на складе оставалось более 100 игрушек орангутана, стал магазин в городе Маэбаси. В остальных трёх, где товар ещё в наличии, осталось лишь по несколько штук, хотя ещё накануне в некоторых из них было доступно более ста игрушек.
История детёныша японского макака Панти, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Мягкий орангутан, с которым Панти не расстаётся, стал для малыша своего рода "заменой матери". В последнее время Панти наконец нашел сочувствие у соплеменников.
Макак Панч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Макак Панч: история малыша и что сейчас происходит в зоопарке
27 февраля, 18:32
 
