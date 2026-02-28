Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино проведут редевелопмент трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На улице Фабрициуса город подобрал три включенных в единый проект КРТ участка общей площадью почти 3,5 гектара. На одном из них, площадью 1,22 гектара, планируется построить детский сад для 350 воспитанников и передать его на баланс города. Площадь здания составит 6,22 тысячи квадратных метров. Два других участка отведут под комплексное благоустройство и озеленение", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что завершить проект планируется через шесть лет.

Как рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики, на участках, где будут проводить редевелопмент, сейчас находятся старые жилые дома, попавшие под программу реновации. Также на тех территориях выделены площадки, где построят новые ЖК, деловые и социальные объекты, предприятия.

Помимо трех указанных участков, в том же Южном Тушине в 4-м микрорайоне Сходненской Поймы есть еще одна территория, которую тоже реорганизуют. На ней собираются возвести новостройки по реновации, их площадь составит примерно 29 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Таким образом, около 500 человек переедут в квартиры в новых ЖК. Всего в районе под программу реновации попали 111 старых домов.