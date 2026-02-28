https://ria.ru/20260228/ovchinskiy-2077294565.html
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад - РИА Новости, 28.02.2026
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино проведут редевелопмент трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T11:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835413191_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef14e9d07d8a7843dc6f7cd936e1a3c8.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835413191_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_fd4d5b17c3ef731d7f11a0b75527a093.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
Овчинский: на северо-западе Москвы в рамках КРТ построят детский сад
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино проведут редевелопмент трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На улице Фабрициуса город подобрал три включенных в единый проект КРТ участка общей площадью почти 3,5 гектара. На одном из них, площадью 1,22 гектара, планируется построить детский сад для 350 воспитанников и передать его на баланс города. Площадь здания составит 6,22 тысячи квадратных метров. Два других участка отведут под комплексное благоустройство и озеленение", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что завершить проект планируется через шесть лет.
Как рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики, на участках, где будут проводить редевелопмент, сейчас находятся старые жилые дома, попавшие под программу реновации. Также на тех территориях выделены площадки, где построят новые ЖК, деловые и социальные объекты, предприятия.
Помимо трех указанных участков, в том же Южном Тушине в 4-м микрорайоне Сходненской Поймы есть еще одна территория, которую тоже реорганизуют. На ней собираются возвести новостройки по реновации, их площадь составит примерно 29 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Таким образом, около 500 человек переедут в квартиры в новых ЖК. Всего в районе под программу реновации попали 111 старых домов.
Всего в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ, чья площадь в целом составляет 4,5 тысячи гектаров.