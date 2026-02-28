Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
11:02 28.02.2026
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Южном Тушине в рамках КРТ построят детский сад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Южное Тушино проведут редевелопмент трех участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На улице Фабрициуса город подобрал три включенных в единый проект КРТ участка общей площадью почти 3,5 гектара. На одном из них, площадью 1,22 гектара, планируется построить детский сад для 350 воспитанников и передать его на баланс города. Площадь здания составит 6,22 тысячи квадратных метров. Два других участка отведут под комплексное благоустройство и озеленение", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что завершить проект планируется через шесть лет.
Как рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики, на участках, где будут проводить редевелопмент, сейчас находятся старые жилые дома, попавшие под программу реновации. Также на тех территориях выделены площадки, где построят новые ЖК, деловые и социальные объекты, предприятия.
Помимо трех указанных участков, в том же Южном Тушине в 4-м микрорайоне Сходненской Поймы есть еще одна территория, которую тоже реорганизуют. На ней собираются возвести новостройки по реновации, их площадь составит примерно 29 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Таким образом, около 500 человек переедут в квартиры в новых ЖК. Всего в районе под программу реновации попали 111 старых домов.
Всего в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ, чья площадь в целом составляет 4,5 тысячи гектаров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
