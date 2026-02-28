Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора появится новостройка по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На земельном участке площадью 0,25 гектара в Мажоровом переулке планируется строительство дома для реализации программы реновации. В нем появятся квартиры площадью около 2,7 тысячи квадратных метров и нежилые помещения площадью более 600 квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Во дворе новостройки обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом, добавил министр.

В районе Соколиная Гора, где возведут дом, есть четыре станции метро "Семеновская", "Шоссе Энтузиастов", "Электрозаводская", "Авиамоторная", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Еще в том же районе работают три станции МЦК – "Шоссе Энтузиастов", " Соколиная Гора" и "Измайлово".