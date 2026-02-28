https://ria.ru/20260228/ovchinskiy-2077293971.html
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации - РИА Новости, 28.02.2026
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации
На востоке Москвы в районе Соколиная Гора появится новостройка по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:10:00+03:00
2026-02-28T09:10:00+03:00
2026-02-28T09:10:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_8873c3155913066bb9b50790ec4ecda0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации
Овчинский: на востоке Москвы построят дом по реновации
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора появится новостройка по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На земельном участке площадью 0,25 гектара в Мажоровом переулке планируется строительство дома для реализации программы реновации. В нем появятся квартиры площадью около 2,7 тысячи квадратных метров и нежилые помещения площадью более 600 квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Во дворе новостройки обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом, добавил министр.
В районе Соколиная Гора, где возведут дом, есть четыре станции метро "Семеновская", "Шоссе Энтузиастов", "Электрозаводская", "Авиамоторная", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Еще в том же районе работают три станции МЦК – "Шоссе Энтузиастов", " Соколиная Гора" и "Измайлово".
Там же находятся несколько детских садов, школ, медицинских учреждений, Московский политехнический университет и большие парки. В частности, Измайловский лесопарк, усадьба Кусково и "Сокольники".