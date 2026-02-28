Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации - РИА Новости, 28.02.2026
09:10 28.02.2026
Овчинский: в районе Соколиная Гора построят дом по реновации
На востоке Москвы в районе Соколиная Гора появится новостройка по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.02.2026
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Соколиная Гора появится новостройка по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На земельном участке площадью 0,25 гектара в Мажоровом переулке планируется строительство дома для реализации программы реновации. В нем появятся квартиры площадью около 2,7 тысячи квадратных метров и нежилые помещения площадью более 600 квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Во дворе новостройки обустроят детские площадки и зоны для занятий спортом, добавил министр.
В районе Соколиная Гора, где возведут дом, есть четыре станции метро "Семеновская", "Шоссе Энтузиастов", "Электрозаводская", "Авиамоторная", отмечается в сообщении департамента градостроительной политики. Еще в том же районе работают три станции МЦК – "Шоссе Энтузиастов", " Соколиная Гора" и "Измайлово".
Там же находятся несколько детских садов, школ, медицинских учреждений, Московский политехнический университет и большие парки. В частности, Измайловский лесопарк, усадьба Кусково и "Сокольники".
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
