Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самым выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году станет апрель, чуть менее выгодным будет март, а на последнем месте - май, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, это связано с тем, что в апреле будет 22 рабочих дня, в марте - 21, а в мае - 19. Эксперт объяснил, что день отпуска оплачивается по среднедневной зарплате за последний год, а стоимость рабочего дня зависит от оклада и числа рабочих дней в месяце.