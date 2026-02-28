Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:38 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/otpusk-2077327649.html
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
Самым выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году станет апрель, чуть менее выгодным будет март, а на последнем месте - май, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:38:00+03:00
2026-02-28T03:38:00+03:00
туризм
общество
александр южалин
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447d3f4ae3f2bc5119b8763249a93aae.jpg
https://ria.ru/20260227/issledovanie-2077050675.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35cf50e3cbc831bcb28f738bec8b34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр южалин, superjob
Туризм, Общество, Александр Южалин, SuperJob
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц

РИА Новости: самым выгодным для отпуска весенним месяцем является апрель

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заграничные паспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самым выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году станет апрель, чуть менее выгодным будет март, а на последнем месте - май, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Для тех, кто работает на пятидневной рабочей неделе и получает оклад, самый выгодный для отпуска месяц - апрель; чуть хуже - март. Самый невыгодный месяц - май. За счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы будет разной", - сказал Южалин.
По его словам, это связано с тем, что в апреле будет 22 рабочих дня, в марте - 21, а в мае - 19. Эксперт объяснил, что день отпуска оплачивается по среднедневной зарплате за последний год, а стоимость рабочего дня зависит от оклада и числа рабочих дней в месяце.
"В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск", - заключил Южалин.
Люди гуляют по набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Вчера, 09:03
 
ТуризмОбществоАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала