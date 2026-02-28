https://ria.ru/20260228/otpusk-2077327649.html
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самым выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году станет апрель, чуть менее выгодным будет март, а на последнем месте - май, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Для тех, кто работает на пятидневной рабочей неделе и получает оклад, самый выгодный для отпуска месяц - апрель; чуть хуже - март. Самый невыгодный месяц - май. За счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы будет разной", - сказал Южалин
.
По его словам, это связано с тем, что в апреле будет 22 рабочих дня, в марте - 21, а в мае - 19. Эксперт объяснил, что день отпуска оплачивается по среднедневной зарплате за последний год, а стоимость рабочего дня зависит от оклада и числа рабочих дней в месяце.
"В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск", - заключил Южалин.