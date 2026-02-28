В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров рассказал, что ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства.

"Работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. Трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплен в нормативном правовом акте субъекта РФ", — рассказал Машаров.

Он отметил, что на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Документ распространяется на все категории иностранцев, законно находящихся на территории страны.

"Расторгнуть трудовой договор с иностранным работником можно на тех же основаниях, что и для гражданина РФ, и по дополнительным основаниям, обусловленным его статусом нахождения в стране", — добавил Машаров.

Эксперт отметил, что процедура увольнения состоит из нескольких этапов. Хотя закон не требует обязательного уведомления сотрудника, работодатель может издать соответствующий приказ о приведении численности в соответствие с квотой. Далее издается приказ об увольнении, вносятся записи в кадровые документы, производится окончательный расчет.