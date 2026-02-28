Рейтинг@Mail.ru
03:50 28.02.2026 (обновлено: 06:00 28.02.2026)
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня,... РИА Новости, 28.02.2026
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работодатель с 1 марта 2026 года сможет расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании нормативных правовых актов регионального уровня, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для расторжения трудового договора, но c 1 марта работодатели, ссылаясь на них, смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах увольнения иностранных работников
20 февраля, 03:52
"Работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями. Трудовой договор будут прекращать не позже окончания срока, который закреплен в нормативном правовом акте субъекта РФ", — рассказал Машаров.
Он отметил, что на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Документ распространяется на все категории иностранцев, законно находящихся на территории страны.
"Расторгнуть трудовой договор с иностранным работником можно на тех же основаниях, что и для гражданина РФ, и по дополнительным основаниям, обусловленным его статусом нахождения в стране", — добавил Машаров.
Эксперт отметил, что процедура увольнения состоит из нескольких этапов. Хотя закон не требует обязательного уведомления сотрудника, работодатель может издать соответствующий приказ о приведении численности в соответствие с квотой. Далее издается приказ об увольнении, вносятся записи в кадровые документы, производится окончательный расчет.
Он добавил, что после увольнения работодатель обязан направить сведения в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня, а также в течение трех рабочих дней уведомить территориальный орган МВД. Кроме того, если компания предоставляла иностранцу жилье, необходимо снять его с миграционного учета.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения
25 января, 03:29
 
