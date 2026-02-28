Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" обыграл "Акрон" в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:11 28.02.2026
"Оренбург" обыграл "Акрон" в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда
"Оренбург" обыграл "Акрон" в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче 19-го тура РПЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Оренбург" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Максим Савельев (35-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти). На 41-й минуте главный арбитр Андрей Прокопов отменил гол нападающего "Акрона" Артема Дзюбы после вмешательства VAR из-за офсайда.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 12:00
Завершен
Оренбург
2 : 0
Акрон
34‎’‎ • Максим Савельев
71‎’‎ • Эмирджан Гюрлюк (П)
Это первый матч для команд в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). "Оренбург", набрав 15 очков, поднялся на 13-е место и находится в зоне стыковых матчей. "Акрон" (21) идет девятым.
В следующем туре "Оренбург" примет петербургский "Зенит" 8 марта. "Акрон" днем позже сыграет в гостях с московским "Спартаком".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
