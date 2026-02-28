https://ria.ru/20260228/orenburg-2077415585.html
"Оренбург" обыграл "Акрон" в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда
"Оренбург" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
россия
оренбург
максим савельев
эмирджан гюрлюк
артём дзюба
акрон (тольятти)
россия
оренбург
спорт, россия, оренбург, максим савельев, эмирджан гюрлюк, артём дзюба, акрон (тольятти), оренбург, зенит, российская премьер-лига (рпл)
"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче 19-го тура РПЛ