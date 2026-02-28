С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что с Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Владимир Зеленский, и пообещал, что те, кто кусает Венгрию, сломают себе зубы.