Рейтинг@Mail.ru
С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/orban-2077468088.html
С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан
С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан - РИА Новости, 28.02.2026
С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что с Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Владимир Зеленский, и пообещал, что те, кто кусает Венгрию,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:10:00+03:00
2026-02-28T17:10:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260221/vengriya-2075910156.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
С Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Зеленский, заявил Орбан

Орбан: кто кусает Венгрию, сломают себе зубы

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что с Венгрией нельзя говорить таким тоном, как Владимир Зеленский, и пообещал, что те, кто кусает Венгрию, сломают себе зубы.
"Украинцы не могут позволить себе говорить с Венгрией так, как Зеленский говорит с нами, так говорить нельзя, и кто попытается, будет разочарован, а кто нас укусит, сломает себе зубы. Это не личное дело, это вопрос национального самоуважения. Нация, у которой нет самоуважения, возможно, и не нация. А у нас оно есть", - сказал Орбан, выступая в Эстергоме.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Евросоюз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"За три недели": в Венгрии обратились к Зеленскому с предупреждением
21 февраля, 02:01
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала