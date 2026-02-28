Рейтинг@Mail.ru
16:56 28.02.2026
Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность "Дружбы", заявил Орбан
Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность "Дружбы", заявил Орбан
в мире, ближний восток, венгрия, иран, виктор орбан, владимир зеленский
В мире, Ближний Восток, Венгрия, Иран, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность "Дружбы", заявил Орбан

Орбан: обострение на Ближнем Востоке удвоило важность "Дружбы" для Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность трубопровода "Дружба", Венгрия снова призывает Украину восстановить транзит российской нефти, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Война с Ираном удвоила значение нефтепровода "Дружба". Еще раз призываю Владимира Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию!" - написал Орбан на странице в соцсети X.
К публикации глава правительства приложил видеозапись, в которой заявил, что эскалация на Ближнем Востоке спровоцирует снижение объемов нефти на мировом рынке, которое приведет к росту цены на нее. По этой причине, по словам Орбана, Венгрии столь важны поставки нефти из России.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября 2025, 17:50
 
