Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность "Дружбы", заявил Орбан

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обострение на Ближнем Востоке удвоило важность трубопровода "Дружба", Венгрия снова призывает Украину восстановить транзит российской нефти, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Война с Ираном удвоила значение нефтепровода "Дружба". Еще раз призываю Владимира Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию!" - написал Орбан на странице в соцсети X.
К публикации глава правительства приложил видеозапись, в которой заявил, что эскалация на Ближнем Востоке спровоцирует снижение объемов нефти на мировом рынке, которое приведет к росту цены на нее. По этой причине, по словам Орбана, Венгрии столь важны поставки нефти из России.
17 ноября 2025, 17:50