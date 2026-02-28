Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/orban-2077427342.html
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье - РИА Новости, 28.02.2026
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье
Для перестройки венгерского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье понадобится до двух лет, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:59:00+03:00
2026-02-28T14:59:00+03:00
экономика
россия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20250924/siyyarto-2044088457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виктор орбан
Экономика, Россия, Виктор Орбан
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье

Орбан: для перестройки завода в Сазхаломбатте потребуется до двух лет

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 фев — РИА Новости. Для перестройки венгерского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье понадобится до двух лет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Дело не только в том, что если нефть не будет поступать оттуда (из РФ - ред.), её будет сложно заменить с юга, и это будет намного дороже, но и в том, что наш нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбате, единственный в стране и один из крупнейших заводов в регионе, не может перерабатывать любую нефть... Это не так просто, заменить более дорогим западным сырьем дешевое восточное, потому что это может потребовать двух лет перестройки", — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Сийярто ответил на призывы к Венгрии отказаться от российской нефти
24 сентября 2025, 17:19
 
ЭкономикаРоссияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала