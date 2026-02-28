https://ria.ru/20260228/orban-2077427342.html
Орбан назвал сроки перестройки завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье
Для перестройки венгерского нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте на нероссийское сырье понадобится до двух лет, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 28.02.2026
экономика
россия
виктор орбан
