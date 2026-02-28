https://ria.ru/20260228/operatsija-2077359966.html
Израильская операция против Ирана получила название "Щит Иегуды"
Израильская операция против Ирана получила название "Щит Иегуды", сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
минобороны израиля
мирный план сша по украине
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Израильская операция против Ирана получила название "Щит Иегуды"
