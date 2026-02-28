Рейтинг@Mail.ru
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
03:30 28.02.2026
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
Многие одесситы ждут освобождения армией Россией, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:30:00+03:00
2026-02-28T03:30:00+03:00
в мире
одесса
россия
александр меркурис
вооруженные силы украины
одесса
россия
в мире, одесса, россия, александр меркурис, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Многие одесситы ждут освобождения армией Россией, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе", — сказал аналитик.

Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты
01:33
По словам эксперта, на это будут брошены все силы, а также гражданское население. При этом, пояснил эксперт, это может не дать результата, потому что многие жители ждут освобождения города армией России, а ВСУ к тому моменту будут серьезно истощены.
"Они понимают, что если потеряют Одессу, то, по большому счету, будет потеряна вся Украина — она будет отрезана от моря", — резюмировал Меркурис.
В среду глава оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков заявил, что украинские боевики готовятся к круговой обороне Одесской области. По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Кроме того, местных жителей обучают обращению с оружием, а из непригодных к службе набирают резервы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
02:04
 
В миреОдессаРоссияАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
