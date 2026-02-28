https://ria.ru/20260228/odessa-2077327237.html
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
Многие одесситы ждут освобождения армией Россией, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. РИА Новости, 28.02.2026
одесса
россия
"Будет потеряна": на Западе забили тревогу из-за круговой обороны Одессы
Меркурис: подготовка к круговой обороне Одессы говорит о слабости ВСУ