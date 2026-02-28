Рейтинг@Mail.ru
Никитин победил в беге на 3000 метров на чемпионате России в помещении - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
13:08 28.02.2026
Никитин победил в беге на 3000 метров на чемпионате России в помещении
Никитин победил в беге на 3000 метров на чемпионате России в помещении - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Никитин победил в беге на 3000 метров на чемпионате России в помещении
Владимир Никитин стал победителем соревнований в беге на 3000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
легкая атлетика
Никитин победил в беге на 3000 метров на чемпионате России в помещении

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Никитин стал победителем соревнований в беге на 3000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Никитин преодолел дистанцию за 7 минут 54,05 секунды. Вторым финишировал Егор Лимонов (7.54.87), третьим стал Сергей Шаров (7.58,57).
Другие результаты дня:
женщины
бег на 3000 м: 1. Лилия Мендаева (9.01,29), 2. Анастасия Красильникова (9.04.85), 3. Мария Ермакова (9.10,13);
толкание ядра: 1. Алена Гордеева (17,87 метра), 2. Снежана Трофимец (17,02), 3. Екатерина Бурмистрова (16,36);
бег на 60 м: 1. Юлия Караваева (7,26), 2. Виктория Максимова (7,31), 3. Алена Михайлович (7,39);
мужчины
бег на 60 м: 1. Алексей Завалий (6,65), 2. Дмитрий Устинов (6,66), 3. Илья Сазонов (6,673).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
