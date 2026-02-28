Невролог назвал самые частые причины головокружения

ТУЛА, 28 фев – РИА Новости. Самые частые причины головокружения – доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
По словам врача-невролога, головокружение – это не диагноз, а симптом, его причины могут быть совершенно разными и не всегда тревожными.
"Действительно, головокружение может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как, например, инсульт. Но по статистике, частота угрожающих ситуаций при головокружении крайне мала. Самые частые причины реального головокружения – это доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение", - сообщил Атяшев.
По словам специалиста, при доброкачественном позиционном головокружении отолиты внутри полукружных канальцев внутреннего уха смещаются не туда, куда нужно, и внутреннее ухо вместе с мозгом не понимают, повернул человек голову или нет. Данное расстройство лечится не таблетками, а специальными упражнениями, чаще всего за один прием.
Персистирующее постурально-перцептивное головокружение, как отметил врач-невролог, можно назвать функциональным или тревожным головокружением. В этой ситуации мозг неправильно воспринимает сигналы и не обрабатывает верную информацию, которая поступает от внутреннего уха. Чаще всего это связано с тревогой, которую лечат с использованием различных препаратов.
"Вестибулярная мигрень похожа на мигрень с головной болью причинами, но различается проявлением. Соответственно, ее лечит невролог. Болезнь Меньера – это нарушение работы внутреннего уха из-за скопления жидкости. Такое головокружение встречается реже и практически всегда сопровождается шумом в ухе и снижением слуха", - заключил Атяшев.
