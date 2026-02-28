https://ria.ru/20260228/netanyakhu-2077531892.html
Нетаньяху рассказал, сколько продлится война с Ираном
Нетаньяху рассказал, сколько продлится война с Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху рассказал, сколько продлится война с Ираном
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении не назвал точных сроков военной кампании против Ирана, заявив, что конфликт продлится... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:04:00+03:00
2026-02-28T22:04:00+03:00
2026-02-28T22:13:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
биньямин нетаньяху
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077511291.html
https://ria.ru/20260228/izrail-2077498566.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, биньямин нетаньяху, сша, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Биньямин Нетаньяху, США, Израиль
Нетаньяху рассказал, сколько продлится война с Ираном
Нетаньяху: война с Ираном продлится сколько потребуется