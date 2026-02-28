https://ria.ru/20260228/netanjahu-2077376473.html
Нетаньяху заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране
Нетаньяху заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что после ударов по Ирану рассчитывает на смену власти в стране. РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране
Нетаньяху рассчитывает на смену власти в Иране после ударов Израиля и США