https://ria.ru/20260228/neprjaeva-2077482329.html
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне
Россиянка Дарья Непряева не сумела пройти в полуфинал спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T18:03:00+03:00
2026-02-28T18:03:00+03:00
2026-02-28T18:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
спортивный арбитражный суд (cas)
кубок мира фивб (женщины)
россиянка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009640701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1bfde12a506810a5079a449bf82a34.jpg
https://ria.ru/20260228/chr-2077352373.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009640701_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b9b74fdc3a3c51056943343a01a74fe3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дарья непряева, савелий коростелев, спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира фивб (женщины), россиянка
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира ФИВБ (женщины), Россиянка