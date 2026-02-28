Рейтинг@Mail.ru
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:03 28.02.2026
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне
Россиянка Дарья Непряева не сумела пройти в полуфинал спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026
Непряева не смогла выйти в полуфинал спринта этапа Кубка мира в Фалуне

Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева не сумела пройти в полуфинал спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.
Россиянка заняла последнее, пятое место в своем четвертьфинальном забеге, показав результат 3 минуты 6,59 секунды.
Ранее в четвертьфинал не смог выйти Савелий Коростелев, заняв 50-е место в квалификации. Спортсмены участвовали в прошедших Олимпийских играх в Италии.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Горбунова, Большунов, Степанова и Ардашев выиграли смешанную эстафету на ЧР
Вчера, 09:45
 
