Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжница Дарья Непряева вышла в четвертьфинал спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
