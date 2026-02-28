Рейтинг@Mail.ru
Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
16:03 28.02.2026
Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжница Дарья Непряева вышла в четвертьфинал спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Дарья Непряева
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский лыжница Дарья Непряева вышла в четвертьфинал спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
В квалификации спринта Непряева преодолела 1,4 км за 3 минуты 7,69 секунды и показала 29-й результат.
Россиянин Савелий Коростелев в мужском спринте занял 50-е место (2 минуты 44,78 секунды) и не смог выйти в следующий раунд.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Тут должна быть не я": Непряева заявила, что ее не любят в России
Спорт Фалун Дарья Непряева Савелий Коростелев Спортивный арбитражный суд (CAS) Лыжные виды спорта
 
