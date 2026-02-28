Рейтинг@Mail.ru
19:46 28.02.2026
"Нефтехимик" обыграл "Уфу" в матче Первой лиги
"Нефтехимик" обыграл "Уфу" в матче Первой лиги
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над "Уфой" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
спорт, первая лига, александр кахидзе, константин шильцов, факел, уфа, нефтехимик
Футбол, Спорт, Первая лига, Александр Кахидзе, Константин Шильцов, Факел, Уфа, Нефтехимик
"Нефтехимик" обыграл "Уфу" в матче Первой лиги

Футболисты "Нефтехимика" обыграли "Уфу" в матче Первой лиги

Футболисты "Нефтехимика"
Футболисты Нефтехимика
Футбольный клуб "Нефтехимик"
Футболисты "Нефтехимика". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над "Уфой" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Александр Кахидзе (33-я минута) и Константин Шильцов (84).
"Нефтехимик", набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Уфа" потеряла очки в пятом матче подряд. Команда с 20 баллами располагается на 16-й строчке.
В следующем матче "Нефтехимик" 8 марта примет воронежский "Факел", днем позднее "Уфа" в гостях сыграет с ярославским "Шинником".
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Вчера, 19:24
 
Футбол Спорт Первая Лига Александр Кахидзе Константин Шильцов Факел Уфа Нефтехимик
 
