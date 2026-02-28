https://ria.ru/20260228/neftehimik-2077502599.html
"Нефтехимик" обыграл "Уфу" в матче Первой лиги
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над "Уфой" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
