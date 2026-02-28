Незнакомая древность. Тульские археологи назвали свои главные открытия

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Современная археология – динамично развивающаяся наука. Новые открытия российских археологов год за годом вносят изменения в научные представления об истории России. Какие пять самых важных археологических открытий за последние 35 лет на Тульской земле расширили и изменили понимание российской истории? Об этом РИА Новости рассказали исследователи Тульской археологической экспедиции.

Куликовская битва – знакомая и незнакомая

Главный итог работы Тульской археологической экспедиции (ТАЭ) – установление точного места, где в 1380 году состоялась Куликовская битва, ставшая переломным моментом в борьбе Руси против ордынского ига.

Исследования на Куликовом поле начались еще в 1980 году. Их проводила экспедиция Государственного исторического музея, к которой присоединились тульские студенты-историки. Именно они в 1991 году основали Тульскую археологическую экспедицию (ТАЭ).

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Михаил Гоняный Археолого-географическое изучение Куликова поля © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Михаил Гоняный Археолого-географическое изучение Куликова поля

Работа была очень сложной: в отличие от других памятников археологии, на средневековых полях сражений чаще всего отсутствуют следы древних построек, а следы коротких воинских биваков практически невозможно обнаружить, отметил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.

"Представьте себе – идет битва, на землю падают оружие, сломанные доспехи, обломки снаряжения, убитые люди и кони, в одежде и снаряжении. Это происходит по археологическим меркам мгновенно, в отличии от древних поселений, где находки накапливаются в культурном слое десятилетиями, а то и столетиями. Очень важно проведение комплексных исследований – нужно точно установить, какая была на месте сражения растительность, где проходили древние дороги и т.д.", – рассказал он.

Археологи изучили более 250 гектаров территории поля сражения и обнаружили более 160 реликвий, которые сегодня можно увидеть в музее. Тщательная систематизация находок с учетом комплексного подхода и современных методов исследований, таких как планшетный поиск современными металлодетекторами, работающими на разных частотах, и фиксация с помощью геоинформационных систем, помогла исследователям с большой точностью найти места, где проходили боестолкновения 1380 года.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Наконечник стрелы бронебойного типа Наконечник стрелы бронебойного типа © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 6 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Вток копья Вток копья © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 6 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов Топорик-чекан Топорик-чекан © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 6 © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" Фрагмент навершия бронзовой булавы Фрагмент навершия бронзовой булавы © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 4 из 6 © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" Фрагмент навершия бронзовой булавы Фрагмент навершия бронзовой булавы © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 5 из 6 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Артем Крухмаль Планшетный поиск. Процесс работ на месте поля Куликовской битвы Планшетный поиск. Процесс работ на месте поля Куликовской битвы © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Артем Крухмаль 6 из 6 Наконечник стрелы бронебойного типа © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 1 из 6 Вток копья © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 2 из 6 Топорик-чекан © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов 3 из 6 Фрагмент навершия бронзовой булавы © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 4 из 6 Фрагмент навершия бронзовой булавы © Фото предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле" 5 из 6 Планшетный поиск. Процесс работ на месте поля Куликовской битвы © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Артем Крухмаль 6 из 6

"С помощью новых методов мы смогли реконструировать ландшафт XIV века и нашли подлинные реликвии сражения, которые помогли определить расположение войск перед боем и зону основного столкновения. Мы уверены, что установили точное место битвы, благодаря анализу исторических и картографических источников, данных палеогеографических и археологических исследований. Найденные нами предметы вооружения на месте, указанном в летописных источниках, не являются случайными, не вызывают сомнений специалистов и подтверждают наши выводы", – сообщил директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Находки на раскопе древнерусского селища Себино-2 доказывают выдвинутую исследователями гипотезу, что в районе Куликова поля, в момент битвы существовали русские поселения, хоть и немногочисленные. Эта гипотеза опровергает более ранние представления о том, что на территории Дикого поля, рядом с местом, где сошлись войска Дмитрия Донского и Мамая, никто не жил.

"У жителей окрестностей Куликова поля была, очевидно, традиция вкапывать свои сосуды для хранения в землю. Для чего они это делали, что они в них хранили? Мы не знаем. Но один такой красноглиняный сосуд мы нашли", – рассказал заместитель директора по науке государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 1 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 2 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 3 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 4 из 4 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 1 из 4 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 2 из 4 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 3 из 4 Репортажная съемка исследований на поселении Себино-2 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле/ Роман Солопов 4 из 4

Судбищенская битва – от легенды к реконструкции событий

Изучение Куликовской битвы легло в основу научной методики изучения полей сражений. Эта методика помогла исследователям Тульской археологической экспедиции вместе с коллегами из Института археологии РАН и Орловского краеведческого музея исследовать открытое в апреле 2021 года место Судбищенской битвы 1555 года – важного события русской военной истории времен Ивана Грозного.

За четыре года ученые обследовали самыми современными методами, включая лазерное сканирование рельефа с воздуха (лидар), около 1,5 тысяч гектар поля Судбищенской битвы. В результате музей-заповедник "Куликово поле" получил более 2700 артефактов с поля сражения, подавляющее большинство из которых – наконечники стрел и другие предметы вооружения середины XVI века. Общее число находок на поле Судбищенской битвы достигает пять тысяч.

© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах © Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева 1 из 8 © Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах © Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева 2 из 8 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Русская монета Ивана Грозного. Русская монета Ивана Грозного. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 3 из 8 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою. Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 4 из 8 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Обрывки кольчуги с медной отторочкой. Обрывки кольчуги с медной отторочкой. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 5 из 8 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 6 из 8 © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в медиабанк Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в медиабанк 7 из 8 © РИА Новости / Владимир Трефилов Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. © РИА Новости / Владимир Трефилов 8 из 8 Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах © Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева 1 из 8 Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах © Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева 2 из 8 Русская монета Ивана Грозного. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 3 из 8 Перекрестья сабель, сломанные в рукопашном бою. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 4 из 8 Обрывки кольчуги с медной отторочкой. © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 5 из 8 Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 6 из 8 Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в медиабанк 7 из 8 Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы. © РИА Новости / Владимир Трефилов 8 из 8

"Сегодня мы полноценно развиваем тему военной археологии, археологии полей сражений, изучения средневековых крепостей. Всего, что связано, с военной историей, военным делом и археологическим оружиеведением", – отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

Тульские засеки

Начиная с 2010 года исследователям удалось открыть значительное количество памятников археологии, связанных с Тульской засечной чертой – масштабной оборонительной линией XVI—XVII веков, созданной для защиты южных рубежей Русского государства от набегов крымских и ногайских татар.

"Тульские засеки по праву можно считать лесом, в котором остановилось время. Засечный лес буквально законсервировал все памятники археологии, которые существовали задолго до появления этой оборонительной системы в эпоху Ивана Грозного. Так как засечный лес был "заповедной" территорией, культурный слой выявленных поселений не был нарушен хозяйственной деятельностью – огородничеством, распашкой и т.д. На поверхности памятников иногда видны углубления от построек, возраст которых может достигать 1500 лет", – рассказал Евгений Столяров.

Одним из самых важных направлений исследований стал поиск укреплений Большой засечной черты, построенных при Иване Грозном и потом неоднократно обновлявшихся. Сегодня они находятся посреди заповедного леса, и для их выявления ученые применяют самые современные методы поиска, включая лидар. Однако, несмотря на многолетнюю работу, десятки объектов, известных по письменным источникам. до сих пор остаются ненайденными. Поиск этих памятников – дело будущего.

Энциклопедия ранней истории Тулы

Еще одним важным результатом работы Тульской археологической экспедиции стало открытие истории развития Тулы с момента возникновения города.

"Планы раннего города до нас не дошли, письменные источники по этому периоду очень скудны. Поэтому ранняя часть истории Тулы стала известна только благодаря археологии", – сообщил Алексей Воронцов.

За 35 лет ученые исследовали исторический культурный слой, насыщенный остатками городских деревянных построек, на площади более 30 тысяч квадратных метров и глубиной до 4-5 метров. Среди находок – обычные предметы быта: посуда, инструменты, детали одежды и т.д.

"Такие предметы не сохранялись в музейных собраниях, и сегодня мы можем увидеть их только извлеченными из земли. Наши находки позволили нам создать "энциклопедию" быта туляков XVI-XVIII веков", – добавил археолог.

Одним из недавних открытий стали раскопки Тульской гончарной слободы XVII-XVIII веков, которые дали исследователям уникальные материалы по истории и организации производства, ассортименту продукции. Впервые ученые увидели во всей красе и полноте тульские изразцы, которыми украшали печи в домах горожан.

Археологам также удалось исследовать историю развития металлургии и металлообработки на Тульской земле. Начиная с I века нашей эры, на территории региона происходило активное освоение легкодоступных месторождений железной руды, поэтому множество выявленных памятников археологии, так или иначе, связаны именно с металлургией. Одним из таких уникальных памятников, связанных с добычей железной руды, металлургическим производством и металлообработкой XIV-XV века, стал комплекс поселений у д. Малая Стрекаловка на окраине современной Тулы.

"Эти памятники приоткрывают ранее не известные страницы истории Тульской металлургии дозаводского времени. Это был крупный металлургический центр, вмещающий сотни мастерских металлургов и кузнецов. Его продукция – слитки железа, орудия сельского хозяйства (серпы, детали плугов, топоры и т.д.) и многое другое, а также инструменты кузнецов и металлургов в большом количестве найдены при раскопках",– пояснил Евгений Столяров.

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Шлак. Страхово, городище I - начало II вв. Порода железосодержащая, плавка Шлак. Страхово, городище I - начало II вв. Порода железосодержащая, плавка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 1 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Крица горновая. Малая Стрекаловка-7, селище. XIV-XV вв. Железо, плавка Крица горновая. Малая Стрекаловка-7, селище. XIV-XV вв. Железо, плавка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 2 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Наковальня. Малая Стрекаловка-5, селище, XIV-XV вв. Железо, ковка Наковальня. Малая Стрекаловка-5, селище, XIV-XV вв. Железо, ковка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 3 из 4 © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Замок ружейный. Тула, охранный исторический слой. XVII-XVIII вв. Железо, ковка Замок ружейный. Тула, охранный исторический слой. XVII-XVIII вв. Железо, ковка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 4 из 4 Шлак. Страхово, городище I - начало II вв. Порода железосодержащая, плавка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 1 из 4 Крица горновая. Малая Стрекаловка-7, селище. XIV-XV вв. Железо, плавка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 2 из 4 Наковальня. Малая Стрекаловка-5, селище, XIV-XV вв. Железо, ковка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 3 из 4 Замок ружейный. Тула, охранный исторический слой. XVII-XVIII вв. Железо, ковка © Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле" 4 из 4

Тульский железорудный район играл важную роль в экономике Русского государства XVI-XVII вв. Местные мастера были крупнейшими поставщиками железа и кузнечной продукции на внутренний российский рынок. Тульский край стал колыбелью русской металлургической промышленности, а Тула "по всей справедливости должна считаться родоначальницею железного производства в России". Именно под Тулой в 1632-1636 гг. на реке Тулице начинают строиться первые в России вододействующие доменные заводы голландца Андрея Денисовича Виниуса, которые также стали предметом изучения тульских археологов.

Народы, названий которых мы не знаем

Открытия тульских археологов не ограничиваются средневековой историей. Ученым удалось исследовать события, которые происходили в регионе на рубеже новой эры и в эпоху Великого переселения народов.

Представления современного человека о событиях двухтысячелетней давности во многом сводятся к истории Римской империи, но многих жителей Средней полосы России интересует, что же происходило в этот период на их земле, отметил Владимир Гриценко.

"Археология – один из важнейших источников информации о периоде формирования и становления Древнерусского государства и всех событий, которые с этим связаны. Работа нашей экспедиции дала отличный материал. Теперь с опорой на наши находки мы можем реконструировать исторические процессы, которые проходили на территории центральной части нашей страны и на рубеже новой эры, и в эпоху Великого переселения народов. Это время связано с появлением славян на территории современной России, и это очень важная для Российской науки история", – подчеркнул ученый.

Детальное обследование Тульского и частично соседних регионов позволило ученым обнаружить следы народов, живших в раннем железном веке, в эпоху Великого переселения народов и в Раннем Средневековье (с VIII века до нашей эры до X века нашей эры). Они нашли более двух тысяч ранее не известных памятников археологии – городищ, селищ, могильников, десятки кладов, которые позволили восполнить ранее неизвестные страницы истории.

"Названия найденных народов исчезли в веках и неизвестны ученым. Их следы принято называть археологическими культурами. Нам удалось открыть несколько таких культур - например, памятники типа Упа 2 (II век до нашей эры - I век нашей эры), типа Ново-Клейменово (II- середина III века нашей эры) и другие", – рассказал Алексей Воронцов.

Теперь знания ученых о далеком прошлом базируются на сотнях тысяч артефактов, попавших в музейные фонды, и на многочисленных томах археологических отчетов.