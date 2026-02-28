В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением в течение всего дня и ночью первого марта погодные условия будут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.