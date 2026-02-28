Рейтинг@Mail.ru
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:00 28.02.2026
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
2026
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением в течение всего дня и ночью первого марта погодные условия будут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим пешеходов быть внимательными на улице, автомобилистов - строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию", - уточняется в сообщении.
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения
