https://ria.ru/20260228/moskvichi-2077446787.html
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы - РИА Новости, 28.02.2026
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:00:00+03:00
2026-02-28T16:00:00+03:00
2026-02-28T16:00:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872889783_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_b9a1929912a0d88f2f98b215cff51f5a.jpg
https://ria.ru/20260227/moskva-2077133688.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872889783_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_44a22f32947216dba4c7567a87ae4977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
В Москве непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением в течение всего дня и ночью первого марта погодные условия будут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим пешеходов быть внимательными на улице, автомобилистов - строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию", - уточняется в сообщении.