В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который скрылся от полицейского у здания суда, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева, которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он сбежал.