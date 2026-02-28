https://ria.ru/20260228/moskva-2077461455.html
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда
Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который скрылся от полицейского у здания суда, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который скрылся от полицейского у здания суда, сообщили РИА Новости в суде.
"Таганский районный суд города Москвы
28 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиева Ш. до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания", - сказали в инстанции
.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева, которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он сбежал.