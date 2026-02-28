Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 28.02.2026 (обновлено: 16:57 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/moskva-2077461455.html
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда - РИА Новости, 28.02.2026
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда
Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который скрылся от полицейского у здания суда, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:55:00+03:00
2026-02-28T16:57:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077461793_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_844b88bffcd195ba7f3042720e02e380.jpg
https://ria.ru/20251229/peterburg-2065523479.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077461793_94:0:1045:713_1920x0_80_0_0_e05243c6fc715855b35c7569e07e5eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали мужчину, сбежавшего от полицейского у здания суда

РИА Новости: в Москве суд арестовал сбежавшего от полицейского мужчину

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМужчина, скрывшийся от полицейского у здания суда
Мужчина, скрывшийся от полицейского у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Мужчина, скрывшийся от полицейского у здания суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который скрылся от полицейского у здания суда, сообщили РИА Новости в суде.
"Таганский районный суд города Москвы 28 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиева Ш. до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания", - сказали в инстанции.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева, которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он сбежал.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
29 декабря 2025, 22:49
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала