Рейтинг@Mail.ru
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 28.02.2026 (обновлено: 12:34 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/moskva-2077390261.html
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы - РИА Новости, 28.02.2026
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы
Отмены рейсов авиакомпании Azur Air из Москвы на Мальдивы на фоне ситуации на Ближнем Востоке не рассматриваются, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:33:00+03:00
2026-02-28T12:34:00+03:00
в мире
мальдивы
ближний восток
москва
azur air
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_0:60:1203:736_1920x0_80_0_0_77e9afcfc55b2b4056cd6bb33ca74baf.png
https://ria.ru/20250618/turisty-2023576933.html
мальдивы
ближний восток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148420/92/1484209296_71:0:1131:795_1920x0_80_0_0_148507bc9aafac83dfa13628611c518e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мальдивы, ближний восток, москва, azur air, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Мальдивы, Ближний Восток, Москва, Azur Air, Военная операция США и Израиля против Ирана
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы

Отмены рейсов Azur Air из Москвы на Мальдивы не рассматриваются

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Отмены рейсов авиакомпании Azur Air из Москвы на Мальдивы на фоне ситуации на Ближнем Востоке не рассматриваются, рассказали РИА Новости в компании.
"Отмены рейсов на данный момент не рассматриваются. Корректировки осуществляются для обеспечения полной безопасности полетов", - сообщили в Azur Air на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на рейсы на Мальдивы.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний
18 июня 2025, 14:05
 
В миреМальдивыБлижний ВостокМоскваAzur AirВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала