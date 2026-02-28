https://ria.ru/20260228/moskva-2077390261.html
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы
Отмены рейсов авиакомпании Azur Air из Москвы на Мальдивы на фоне ситуации на Ближнем Востоке не рассматриваются, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.02.2026
Azur Air не планирует отменять рейсы из Москвы на Мальдивы
