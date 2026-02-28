Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:06 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/moskva-2077224214.html
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования - РИА Новости, 28.02.2026
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода (КМЗ), превысило 3,2 тысячи единиц за год,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:06:00+03:00
2026-02-28T14:06:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077222051_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_6d7cf824592c9923760fa3328dd8883a.jpg
https://ria.ru/20260224/garbuzov-2076388435.html
москва
Новости
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования

Гарбузов: сотрудники сервиса КМЗ обслужили свыше 3,2 тыс единиц оборудования

© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода (КМЗ), превысило 3,2 тысячи единиц за год, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
По его словам, предприятие обеспечивает полный жизненный цикл оборудования – от выпуска изделий до монтажа и эксплуатации.
"За год работы лифтового сервиса КМЗ количество обслуживаемых лифтов и другой техники превысило 3,2 тысячи единиц, в числе которых и оборудование, установленное по программе капитального ремонта. География обслуживания расширилась с одного до семи административных округов Москвы", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что сервис предприятия начал работу в Восточном округе Москвы год назад – в феврале 2025 года. Каждый день обслуживание лифтового оборудования обеспечивают девять мобильных бригад. По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, в штате службы состоят более 170 сотрудников. Среди них есть электромеханики по лифтам, наладчики и электромонтеры. Также, отмечает директор предприятия, на базе сервисной службы круглосуточно работает диспетчерская, она оперативно реагирует на обращения жителей. Бригады лифтового сервиса обеспечены современным диагностическим оборудованием и нужными комплектующими, спецодеждой и корпоративным транспортом.
Карачаровский мехзавод входит в число резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". На базе этого предприятия создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
Ранее Гарбузов рассказал, что Карачаровский механический завод направит порядка 100 лифтов в Самарскую область в феврале.
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
24 февраля, 13:31
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
24 февраля, 13:31
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
