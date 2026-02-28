https://ria.ru/20260228/moskva-2077224214.html
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования - РИА Новости, 28.02.2026
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода (КМЗ), превысило 3,2 тысячи единиц за год,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:06:00+03:00
2026-02-28T14:06:00+03:00
2026-02-28T14:06:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077222051_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_6d7cf824592c9923760fa3328dd8883a.jpg
https://ria.ru/20260224/garbuzov-2076388435.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077222051_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5f2963375fc5a71131f71e42453780d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования
Гарбузов: сотрудники сервиса КМЗ обслужили свыше 3,2 тыс единиц оборудования
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода (КМЗ), превысило 3,2 тысячи единиц за год, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
По его словам, предприятие обеспечивает полный жизненный цикл оборудования – от выпуска изделий до монтажа и эксплуатации.
"За год работы лифтового сервиса КМЗ количество обслуживаемых лифтов и другой техники превысило 3,2 тысячи единиц, в числе которых и оборудование, установленное по программе капитального ремонта. География обслуживания расширилась с одного до семи административных округов Москвы", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что сервис предприятия начал работу в Восточном округе Москвы год назад – в феврале 2025 года. Каждый день обслуживание лифтового оборудования обеспечивают девять мобильных бригад. По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, в штате службы состоят более 170 сотрудников. Среди них есть электромеханики по лифтам, наладчики и электромонтеры. Также, отмечает директор предприятия, на базе сервисной службы круглосуточно работает диспетчерская, она оперативно реагирует на обращения жителей. Бригады лифтового сервиса обеспечены современным диагностическим оборудованием и нужными комплектующими, спецодеждой и корпоративным транспортом.
Карачаровский мехзавод входит в число резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". На базе этого предприятия создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
Ранее Гарбузов рассказал, что Карачаровский механический завод направит порядка 100 лифтов в Самарскую область в феврале.