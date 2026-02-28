Гарбузов: сервис КМЗ за год обслужил более 3,2 тыс единиц оборудования

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода (КМЗ), превысило 3,2 тысячи единиц за год, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

По его словам, предприятие обеспечивает полный жизненный цикл оборудования – от выпуска изделий до монтажа и эксплуатации.

"За год работы лифтового сервиса КМЗ количество обслуживаемых лифтов и другой техники превысило 3,2 тысячи единиц, в числе которых и оборудование, установленное по программе капитального ремонта. География обслуживания расширилась с одного до семи административных округов Москвы", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.

Отмечается, что сервис предприятия начал работу в Восточном округе Москвы год назад – в феврале 2025 года. Каждый день обслуживание лифтового оборудования обеспечивают девять мобильных бригад. По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, в штате службы состоят более 170 сотрудников. Среди них есть электромеханики по лифтам, наладчики и электромонтеры. Также, отмечает директор предприятия, на базе сервисной службы круглосуточно работает диспетчерская, она оперативно реагирует на обращения жителей. Бригады лифтового сервиса обеспечены современным диагностическим оборудованием и нужными комплектующими, спецодеждой и корпоративным транспортом.

Карачаровский мехзавод входит в число резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". На базе этого предприятия создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.