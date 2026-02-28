Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов - РИА Новости, 28.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:06 28.02.2026
Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов
Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов - РИА Новости, 28.02.2026
Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов
Резиденты площадки "Печатники" из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выплатили налоги в размере 5,8 миллиарда рублей за девять месяцев прошлого РИА Новости, 28.02.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов

Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили объемы уплаченных налогов в 2025 году

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Резиденты площадки "Печатники" из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выплатили налоги в размере 5,8 миллиарда рублей за девять месяцев прошлого года, что в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным производствам. Благодаря помощи правительства Москвы предприятия увеличивают объемы производства и выручку, что позволяет компаниям эффективно участвовать в пополнении бюджета города и страны. За 9 месяцев 2025 года резиденты площадки “Печатники” в 1,3 раза по сравнению с январем — сентябрем 2024 года увеличили объем уплаченных налогов — до 5,8 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Сумма уплаченных страховых взносов в Социальный фонд за аналогичный период в 2025 году составила 1,8 миллиарда рублей. Это вдвое превышает объем, который размещенные в ОЭЗ Москвы компании выплатили за январь — сентябрь 2024 года.

Предприятия со статусом резидента пользуются расширенными налоговыми преференциями. Например, в течение 10 лет они могут не платить налог на имущество, землю и транспорт, а их налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Также резидентам не нужно платить таможенные пошлины и НДС при ввозе продукции в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства направляются на создание инновационных товаров, а также на увеличение объемов производства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказывал, что столичные предприятия, работающие на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", за первые 9 месяцев 2025 года нарастили выручку до 175,3 миллиарда рублей, что на 68% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
Ликсутов: Москва участвует в постройке скоростной магистрали до Петербурга
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
