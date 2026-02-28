Гарбузов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили объемы уплаченных налогов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Резиденты площадки "Печатники" из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выплатили налоги в размере 5,8 миллиарда рублей за девять месяцев прошлого года, что в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.



"Город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным производствам. Благодаря помощи правительства Москвы предприятия увеличивают объемы производства и выручку, что позволяет компаниям эффективно участвовать в пополнении бюджета города и страны. За 9 месяцев 2025 года резиденты площадки “Печатники” в 1,3 раза по сравнению с январем — сентябрем 2024 года увеличили объем уплаченных налогов — до 5,8 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.



Сумма уплаченных страховых взносов в Социальный фонд за аналогичный период в 2025 году составила 1,8 миллиарда рублей. Это вдвое превышает объем, который размещенные в ОЭЗ Москвы компании выплатили за январь — сентябрь 2024 года.



Предприятия со статусом резидента пользуются расширенными налоговыми преференциями. Например, в течение 10 лет они могут не платить налог на имущество, землю и транспорт, а их налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Также резидентам не нужно платить таможенные пошлины и НДС при ввозе продукции в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства направляются на создание инновационных товаров, а также на увеличение объемов производства.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказывал, что столичные предприятия, работающие на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", за первые 9 месяцев 2025 года нарастили выручку до 175,3 миллиарда рублей, что на 68% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.