16:26 28.02.2026
Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены
Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены

Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что помогла участнику специальной военной операции, у которого после смерти супруги осталось двое детей, демобилизоваться и снять статус самовольно оставившего часть.
"К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье остались двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом", - сказала омбудсмен.
Москалькова отметила, что в отношении мужчины был применен статус самовольно оставившего воинскую часть и возбуждено уголовное дело. "Но когда мы вместе с министерством обороны, с управлением кадров рассмотрели эту ситуацию, то наши военачальники восприняли те аргументы, которые мы высказали, и уголовное дело было прекращено, и изменен статус СОЧ (самовольное оставление части), человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей", - добавила она.
Мишустин о помощи бойцам СВО и членам их семей - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россия создала целостную систему помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
25 февраля, 13:25
 
ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
