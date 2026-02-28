Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что помогла участнику специальной военной операции, у которого после смерти супруги осталось двое детей, демобилизоваться и снять статус самовольно оставившего часть.

"К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье остались двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом", - сказала омбудсмен.