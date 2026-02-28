Москалькова помогла бойцу СВО в демобилизации после смерти жены

https://ria.ru/20260228/moskalkova-2077454130.html
2026-02-28T16:26:00+03:00
россия
Москалькова помогла бойцу СВО с двумя детьми в демобилизации после смерти жены
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в интервью РИА Новости, что помогла участнику специальной военной операции, у которого после смерти супруги осталось двое детей, демобилизоваться и снять статус самовольно оставившего часть.
"К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье остались двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом", - сказала омбудсмен.
Москалькова
отметила, что в отношении мужчины был применен статус самовольно оставившего воинскую часть и возбуждено уголовное дело. "Но когда мы вместе с министерством обороны, с управлением кадров рассмотрели эту ситуацию, то наши военачальники восприняли те аргументы, которые мы высказали, и уголовное дело было прекращено, и изменен статус СОЧ (самовольное оставление части), человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей", - добавила она.