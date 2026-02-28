Москалькова сообщила о пропавших без вести бойцах, найденных среди пленных

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В этом году я выезжала специально в Женеву по приглашению центрального бюро Международного Комитета Красного Креста по без вести пропавшим с тем, чтобы ознакомиться с их работой и установить более тесный контакт. Сегодня это актуальная тема, как и во все времена, и во все войны", - сказала она.

Москалькова отметила, что в этой поездке была приятно удивлена тому, как ведется работа по ее обращениям.

"Работаем и с украинской стороной, с украинским омбудсменом, помогая друг другу искать без вести пропавших. Таких людей было установлено несколько сот. Они оказались живыми, в плену", - добавила уполномоченный.