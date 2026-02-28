Мошенники начали предлагать услуги промышленных альпинистов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мошенники в домовых чатах и на досках объявлений стали предлагать услуги "промышленных альпинистов" для уборки крыш от снега - после получения денег они перестают выходить на связь, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Описание схемы: в домовых чатах и на досках объявлений появляются предложения от "промышленных альпинистов": "Срочный сброс снега и сосулек. Выезд за 30 минут. Спецпредложение для жителей вашего дома!". Цены выглядят привлекательно (ниже рыночных). Соседи скидываются, переводят предоплату (30-50%) за услугу. После получения денег "альпинисты" перестают выходить на связь, оставляя жителей один на один с нависшей угрозой", - сказали там.

Целевой группой таких схем являются жители многоквартирных домов, собственники автомобилей. Сейчас схема особо актуальна, поскольку наступает время активного таяния снега и образования сосулек.

В "Мошеловке" советуют никогда не переводить предоплату частным лицам за услуги, которые будут оказаны в будущем, а оплачивать только по факту выполнения работ. Также рекомендуют искать промышленных альпинистов только по рекомендациям от знакомых или в крупных проверенных компаниях с договором.