02:28 28.02.2026
Мошенники от имени РКК пишут родственникам пропавших военных
2026
Мошенники от имени РКК пишут родственникам пропавших военных

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Российского Красного Креста, пишут родственникам пропавших военнослужащих и предлагают якобы помощь в поисках, рассказали РИА Новости в организации.
"Чаще всего злоумышленники сами выходят на связь с родственниками военнослужащих. Мошенники предлагают якобы "помощь" в поиске близкого по своим каналам, обещают сообщить информацию о его судьбе или присылают ссылки на некие "закрытые базы" со сведениями о военнопленных", - рассказали в пресс-службе Российского Красного Креста.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Вчера, 03:44
В организации отметили, что основная задача мошенников - заставить человека перейти по ссылке или установить сторонние файлы. Также злоумышленники могут убеждать жертву перевести деньги.
"Важно подчеркнуть, что Российский Красный Крест никогда не связывается с людьми через неофициальные аккаунты, случайные личные сообщения или социальные сети. Мы работаем только через официальные, верифицированные каналы связи, указанные на нашем сайте, и связываемся с заявителями с официального номера телефона", - рассказали в РКК.
В организации добавили, что Российский Красный Крест не предлагает платные услуги, не просит устанавливать сторонние приложения, не собирает деньги на помощь военным и не предлагает "включить родных в списки на обмен".
"Если человек получает подобные сообщения от имени Красного Креста, это мошенничество. В таких случаях важно не вступать в переписку, не передавать личные данные и проверять информацию только через официальные ресурсы организации", - заключили в РКК.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник
Вчера, 02:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
