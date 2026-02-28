Рейтинг@Mail.ru
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/monson-2077401318.html
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки оказывают значительное влияние на Международный олимпийский... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T13:10:00+03:00
сша
джефф монсон
иран
дональд трамп
международный олимпийский комитет (мок)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013791950_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_41d8371a132b878c1f07df2e9318c6bf.jpg
https://ria.ru/20260225/geraskevich-2076639323.html
сша
иран
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013791950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_350907f8d92eef2bd32bc1904b39e55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, джефф монсон, иран, дональд трамп, международный олимпийский комитет (мок), израиль
США, Джефф Монсон, Иран, Дональд Трамп, Международный олимпийский комитет (МОК), Израиль
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте

Монсон: США владеют МОК, поэтому к ним не будут применены санкции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки оказывают значительное влияние на Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому к их спортсменам не будут применены санкции.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
«
"МОК принадлежит Соединенным Штатам. Они полностью владеют данной организацией и оказывают значительное влияние на все международные спортивные соревнования. Именно поэтому к их спортсменам или атлетам Израиля не будет применено никаких санкций", - сказал Монсон.
"К большому сожалению, Америка контролирует абсолютно все, и это прискорбно, потому что политике нет дела в спорте", - добавил он.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост
25 февраля, 14:02
 
СШАДжефф МонсонИранДональд ТрампМеждународный олимпийский комитет (МОК)Израиль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала