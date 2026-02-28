Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки оказывают значительное влияние на Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому к их спортсменам не будут применены санкции.

Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.

« "МОК принадлежит Соединенным Штатам. Они полностью владеют данной организацией и оказывают значительное влияние на все международные спортивные соревнования. Именно поэтому к их спортсменам или атлетам Израиля не будет применено никаких санкций", - сказал Монсон.