Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки оказывают значительное влияние на Международный олимпийский...
Монсон назвал причину, почему против США боятся вводить санкции в спорте
Монсон: США владеют МОК, поэтому к ним не будут применены санкции
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки оказывают значительное влияние на Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому к их спортсменам не будут применены санкции.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
«
"МОК принадлежит Соединенным Штатам. Они полностью владеют данной организацией и оказывают значительное влияние на все международные спортивные соревнования. Именно поэтому к их спортсменам или атлетам Израиля не будет применено никаких санкций", - сказал Монсон.
"К большому сожалению, Америка контролирует абсолютно все, и это прискорбно, потому что политике нет дела в спорте", - добавил он.