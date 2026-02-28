Рейтинг@Mail.ru
Школьников в Молдавии учат, что Гитлер придумывал величайшие военные планы - РИА Новости, 28.02.2026
03:14 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/moldaviya-2077326074.html
Школьников в Молдавии учат, что Гитлер придумывал величайшие военные планы
РИА Новости: в школьных учебниках Молдавии восхваляют военные таланты Гитлера

КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Ученикам девятых классов в Молдавии рассказывают, что план Барбаросса Адольфа Гитлера был величайшей военной операцией новейшей истории, выяснило РИА Новости, изучив учебник.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в снижении финансирования образования
16 декабря 2025, 22:12
Авторы учебника пишут, что нападение Германии на СССР в рамках плана Барбаросса "положило начало величайшей военной операции новейшей эпохи", мобилизовав около трех миллионов немецких солдат. В учебнике отмечается, что планы Гитлера позволили ему в короткий срок захватить обширную часть СССР, дойдя до Москвы.
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску
8 мая 2025, 13:33
 
