КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Ученикам девятых классов в Молдавии рассказывают, что план Барбаросса Адольфа Гитлера был величайшей военной операцией новейшей истории, выяснило РИА Новости, изучив учебник.

Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.