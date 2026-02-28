Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, как МОК должен отреагировать на удары США по Ирану
22:08 28.02.2026 (обновлено: 23:17 28.02.2026)
Журова рассказала, как МОК должен отреагировать на удары США по Ирану
Журова рассказала, как МОК должен отреагировать на удары США по Ирану
спорт, светлана журова, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
Спорт, Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации после атаки США и Израиля на Иран должны осознать наличие двойных стандартов в подходе к спортсменам из разных стран и отменить санкции в отношении российского спорта, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по территории Ирана, сообщается о разрушении и гибели гражданских лиц. Летом в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу, туда квалифицировалась сборная Ирана, и ее матчи должны пройти на американской территории.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост
25 февраля, 14:02
«
"Я совершенно убеждена - и с самого начала так должно было быть, - что политические оценки и санкции в ситуациях, касающихся вооруженных конфликтов, должны давать ООН и другие ответственные за это политические организации. МОК - это не политическая организация. Но, к сожалению, он поддался на давление со стороны Украины и ряда других стран, решивших ослабить нашу страну и бить по всем фронтам, в том числе и по экономике, и по культуре, и по спорту. Сейчас же получается, что мир демонстрирует двойные стандарты", - сказала Журова РИА Новости.
"Конечно, вопрос возникает к США - пустят ли они сборную Ирана на чемпионат мира? Будут ли они пускать болельщиков из Ирана? Понятно, что чемпионат мира у США никто не заберет, и я считаю, что требовать отстранять США или Израиль тоже неправильно. Правильно требовать вернуть Россию. МОК должен все проанализировать и осознать это (наличие двойных стандартов - прим.)", - добавила собеседница агентства.
Журова отметила тенденцию к пониманию недопустимости двойных стандартов в международных спортивных организациях.
"В целом международные федерации стали меньше обращать внимания на украинские нападки, допускают уже и наших юниоров с флагом и гимном, и команды, как, например, в водном поло. Несколько раз переносили соревнования из тех стран, которые отказывались пускать к себе российских спортсменов. Сейчас на этом фоне международные федерации должны задуматься о том, что таких случаев может стать больше. Например, в арабских странах могут сказать: если где-то не пускают россиян, то и мы можем не пускать тех, кого не хотим видеть. Соответственно, МОК и федерации должны заявить, что ни бойкотов, ни случаев недопуска спортсменов из отдельных стран на соревнования быть не должно", - заключила депутат Госдумы.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
22 февраля, 14:29
 
СпортСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФ
 
