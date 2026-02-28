Журова рассказала, как МОК должен отреагировать на удары США по Ирану

«

"Я совершенно убеждена - и с самого начала так должно было быть, - что политические оценки и санкции в ситуациях, касающихся вооруженных конфликтов, должны давать ООН и другие ответственные за это политические организации. МОК - это не политическая организация. Но, к сожалению, он поддался на давление со стороны Украины и ряда других стран, решивших ослабить нашу страну и бить по всем фронтам, в том числе и по экономике, и по культуре, и по спорту. Сейчас же получается, что мир демонстрирует двойные стандарты", - сказала Журова РИА Новости.