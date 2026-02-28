Журова рассказала, как МОК должен отреагировать на удары США по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации после атаки США и Израиля на Иран должны осознать наличие двойных стандартов в подходе к спортсменам из разных стран и отменить санкции в отношении российского спорта, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по территории Ирана, сообщается о разрушении и гибели гражданских лиц. Летом в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу, туда квалифицировалась сборная Ирана, и ее матчи должны пройти на американской территории.
"Я совершенно убеждена - и с самого начала так должно было быть, - что политические оценки и санкции в ситуациях, касающихся вооруженных конфликтов, должны давать ООН и другие ответственные за это политические организации. МОК - это не политическая организация. Но, к сожалению, он поддался на давление со стороны Украины и ряда других стран, решивших ослабить нашу страну и бить по всем фронтам, в том числе и по экономике, и по культуре, и по спорту. Сейчас же получается, что мир демонстрирует двойные стандарты", - сказала Журова РИА Новости.
"Конечно, вопрос возникает к США - пустят ли они сборную Ирана на чемпионат мира? Будут ли они пускать болельщиков из Ирана? Понятно, что чемпионат мира у США никто не заберет, и я считаю, что требовать отстранять США или Израиль тоже неправильно. Правильно требовать вернуть Россию. МОК должен все проанализировать и осознать это (наличие двойных стандартов - прим.)", - добавила собеседница агентства.
Журова отметила тенденцию к пониманию недопустимости двойных стандартов в международных спортивных организациях.
"В целом международные федерации стали меньше обращать внимания на украинские нападки, допускают уже и наших юниоров с флагом и гимном, и команды, как, например, в водном поло. Несколько раз переносили соревнования из тех стран, которые отказывались пускать к себе российских спортсменов. Сейчас на этом фоне международные федерации должны задуматься о том, что таких случаев может стать больше. Например, в арабских странах могут сказать: если где-то не пускают россиян, то и мы можем не пускать тех, кого не хотим видеть. Соответственно, МОК и федерации должны заявить, что ни бойкотов, ни случаев недопуска спортсменов из отдельных стран на соревнования быть не должно", - заключила депутат Госдумы.
