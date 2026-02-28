Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель "Справедливой России", глава фракции Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию вокруг США и Ирана, сказал, что Штаты искали повод, чтобы "побряцать оружием" и заработать, а Иран "ведет себя очень достойно".

"Штаты любят устраивать шоу, которые уносят жизни мирного населения в разных странах мира. Вот и сейчас атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Но какой тут эпос? Какая ярость? От Соединенных Штатов до Ирана более 11,6 тысячи километров, и американскому народу Тегеран не угрожает. Налицо фальшивая риторика (президента США Дональда - ред.) Трампа, за которой стоит лишь желание установить господство над богатой страной, ее энергетической инфраструктурой и огромным нефтяным потенциалом", - добавил депутат.