Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель "Справедливой России", глава фракции Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию вокруг США и Ирана, сказал, что Штаты искали повод, чтобы "побряцать оружием" и заработать, а Иран "ведет себя очень достойно".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
"Для меня очевидно, что США очень хотят побряцать оружием, параллельно дав возможность заработать миллиарды своему ВПК, и искали для этого повод. Сегодня они провоцируют серьезнейший военный конфликт на Ближнем Востоке. Конфликт с большим числом жертв, в том числе в странах, где расположены военные базы Штатов. А Иран ведет себя очень достойно. Его позиция заслуживает уважения", - сказал Миронов порталу NEWS.ru.
По словам депутата, которые приводит портал, предложения Вашингтона не направлены на достижение мира, а представляют собой "унизительный ультиматум и вызов", который провоцирует конфликт с Ираном. Председатель "Справедливой России" отметил, что Иран, несмотря на санкции, многие годы развивал научно-промышленную базу и формировал военный потенциал.
"Штаты любят устраивать шоу, которые уносят жизни мирного населения в разных странах мира. Вот и сейчас атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Но какой тут эпос? Какая ярость? От Соединенных Штатов до Ирана более 11,6 тысячи километров, и американскому народу Тегеран не угрожает. Налицо фальшивая риторика (президента США Дональда - ред.) Трампа, за которой стоит лишь желание установить господство над богатой страной, ее энергетической инфраструктурой и огромным нефтяным потенциалом", - добавил депутат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил "ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности", сообщили в МИД.