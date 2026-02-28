https://ria.ru/20260228/minoborony-2077395635.html
Минобороны оценило важность освобождения Горького в Запорожской области
Освобождение Горького в Запорожской области имеет важное значение для наступления к Верхней Терсе и Воздвижевке, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
