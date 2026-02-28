Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/minoborony-2077395059.html
ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны
ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2026
ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны
Российские Вооружённые силы при освобождении Горького в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны украинских войск площадью до шести... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:52:00+03:00
2026-02-28T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
горький
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горький
запорожская область
безопасность, горький, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горький, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны

Бойцы «Востока» заняли важный район обороны ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские Вооружённые силы при освобождении Горького в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны украинских войск площадью до шести квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Горького ведомство сообщило в субботу. Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"Воины-приморцы решительными и слаженными действиями развили успех на участке, выбили противника из опорных пунктов и закрепились на занятых рубежах. Под контроль взят важный район обороны противника площадью до шести квадратных километров, включая населённый пункт Горькое и прилегающие участки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник при этом понес значительные потери личного состава, также были уничтожены пять боевых бронированных машин, 12 пунктов управления беспилотниками и семь гексакоптеров ВСУ. В ходе боёв также были подавлены узлы, обеспечивавшие устойчивость обороны противника на этом направлении.
