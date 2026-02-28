ВС России взяли под контроль важный район обороны ВСУ, сообщило Минобороны

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские Вооружённые силы при освобождении Горького в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны украинских войск площадью до шести квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Горького ведомство сообщило в субботу. Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"Воины-приморцы решительными и слаженными действиями развили успех на участке, выбили противника из опорных пунктов и закрепились на занятых рубежах. Под контроль взят важный район обороны противника площадью до шести квадратных километров, включая населённый пункт Горькое и прилегающие участки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник при этом понес значительные потери личного состава, также были уничтожены пять боевых бронированных машин, 12 пунктов управления беспилотниками и семь гексакоптеров ВСУ. В ходе боёв также были подавлены узлы, обеспечивавшие устойчивость обороны противника на этом направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18