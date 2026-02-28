Рейтинг@Mail.ru
ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 28.02.2026
ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВС РФ ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило Минобороны РФ.
В субботу министерство обороны РФ сообщило, что армия России освободила населенный пункт Нескучное в Харьковской области.
"ВС РФ ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
Ведомство напомнило, что ранее подразделения 11-го армейского корпуса взяли под контроль соседнее село Зеленое, что вынудило противника оттянуть основные силы, артиллерию и расчеты БПЛА, которые терроризировали мирное население.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
