ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны
ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны
ВС РФ ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны
