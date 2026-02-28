ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны

"ВС РФ ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что ранее подразделения 11-го армейского корпуса взяли под контроль соседнее село Зеленое, что вынудило противника оттянуть основные силы, артиллерию и расчеты БПЛА, которые терроризировали мирное население.