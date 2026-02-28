Рейтинг@Mail.ru
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели
10:23 28.02.2026 (обновлено: 10:30 28.02.2026)
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели
Покупатели магазина восточноевропейских товаров в Милане выбирают сгущенку, отдавая предпочтение классическому советскому дизайну металлической банки, сообщили... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
милан
восточная европа
нидерланды
в мире, милан, восточная европа, нидерланды
В мире, Милан, Восточная Европа, Нидерланды
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСгущеное молоко
Сгущеное молоко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сгущеное молоко. Архивное фото
МИЛАН, 28 фев – РИА Новости. Покупатели магазина восточноевропейских товаров в Милане выбирают сгущенку, отдавая предпочтение классическому советскому дизайну металлической банки, сообщили РИА Новости сотрудники учреждения.
"Сгущенка у нас вообще один из самых ходовых товаров, чаще берут традиционные бело-синие банки", - заявили в магазине.
На прилавке магазина, где можно приобрести весь спектр продукции из Восточной Европы, можно увидеть привычную банку сгущенки, этикетку которой еще в 1939 году нарисовала художница Ираида Фомина. Надпись на банке сделана по-итальянски, а из описания ингредиентов можно узнать, что сгущенку сделали в Нидерландах.
Стоимость одной банки "конденсированного молока с сахаром" составляет 3,10 евро. Покупателям также предлагается та же сладость в гибкой герметичной упаковке, а также вареная сгущенка в банках.
Готовая продукция в цехе по производству пельменей - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Русские магазины" в Европе остались без продуктов из России
