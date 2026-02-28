В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели

"Сгущенка у нас вообще один из самых ходовых товаров, чаще берут традиционные бело-синие банки", - заявили в магазине.

Стоимость одной банки "конденсированного молока с сахаром" составляет 3,10 евро. Покупателям также предлагается та же сладость в гибкой герметичной упаковке, а также вареная сгущенка в банках.