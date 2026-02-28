https://ria.ru/20260228/milan-2077360138.html
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели - РИА Новости, 28.02.2026
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели
Покупатели магазина восточноевропейских товаров в Милане выбирают сгущенку, отдавая предпочтение классическому советскому дизайну металлической банки, сообщили... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:23:00+03:00
2026-02-28T10:23:00+03:00
2026-02-28T10:30:00+03:00
в мире
милан
восточная европа
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127899/17/1278991703_0:34:2152:1245_1920x0_80_0_0_3dac7fc93ed2899664ecefd91c8a7acd.jpg
https://ria.ru/20260228/magaziny-2077343846.html
милан
восточная европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127899/17/1278991703_225:0:1929:1278_1920x0_80_0_0_9059a868489b1787afc740b1683afc6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, восточная европа, нидерланды
В мире, Милан, Восточная Европа, Нидерланды
В Милане рассказали, какую сгущенку предпочитают покупатели
РИА Новости: советский дизайн помогает продавать европейскую сгущенку в Милане
МИЛАН, 28 фев – РИА Новости. Покупатели магазина восточноевропейских товаров в Милане выбирают сгущенку, отдавая предпочтение классическому советскому дизайну металлической банки, сообщили РИА Новости сотрудники учреждения.
"Сгущенка у нас вообще один из самых ходовых товаров, чаще берут традиционные бело-синие банки", - заявили в магазине.
На прилавке магазина, где можно приобрести весь спектр продукции из Восточной Европы
, можно увидеть привычную банку сгущенки, этикетку которой еще в 1939 году нарисовала художница Ираида Фомина. Надпись на банке сделана по-итальянски, а из описания ингредиентов можно узнать, что сгущенку сделали в Нидерландах
.
Стоимость одной банки "конденсированного молока с сахаром" составляет 3,10 евро. Покупателям также предлагается та же сладость в гибкой герметичной упаковке, а также вареная сгущенка в банках.