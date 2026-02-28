Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии с 1 марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

"С марта некоторые МФО начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне. Норма закона касается отдельных крупных организаций, имеющих статус микрофинансовой компании", - сообщили там.

В компании уточнили, что биометрия – наряду с подтверждением личности через "Госуслуги" – станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека.

При этом большая часть онлайн-МФО - более 240 организаций - продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ.