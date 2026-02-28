Рейтинг@Mail.ru
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:42 28.02.2026 (обновлено: 00:45 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/mikautadze-2077319059.html
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге
Нападающий сборной Грузии по футболу и испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в Ла Лиге, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T00:42:00+03:00
2026-02-28T00:45:00+03:00
футбол
спорт
вильярреал
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077319318_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_601f043121b05a788da66146c824e3f6.jpg
https://ria.ru/20260226/futbolist-2076972178.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077319318_0:0:1115:837_1920x0_80_0_0_da90f1db70d0783991f88d3c38d0c78d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вильярреал, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Вильярреал, Чемпионат Испании по футболу
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге

Футболиста "Вильярреала" Микаутадзе признали лучшим игроком февраля в Ла Лиге

© Фото : Пресс-служба "Вильярреала"Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Вильярреала"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Грузии по футболу и испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в Ла Лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
В феврале форвард сыграл в четырех матчах чемпионата Испании, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его клуб за прошедший месяц одержал три победы.
Микаутадзе 25 лет. Он выступает в составе "Вильярреала" с сентября 2025 года. В текущем сезоне сыграл в составе клуба 20 матчей в чемпионате Испании и забил восемь мячей. "Вильярреал" идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко за 25 матчей.
Френки де Йонг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Один из лидеров "Барселоны" выбыл на месяц из-за травмы
26 февраля, 18:44
 
ФутболСпортВильярреалЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала