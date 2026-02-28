https://ria.ru/20260228/mikautadze-2077319059.html
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге
Нападающий сборной Грузии по футболу и испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в Ла Лиге, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Грузинского форварда "Вильярреала" признали лучшим игроком месяца в Ла Лиге
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Грузии по футболу и испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в Ла Лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
В феврале форвард сыграл в четырех матчах чемпионата Испании, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его клуб за прошедший месяц одержал три победы.
Микаутадзе 25 лет. Он выступает в составе "Вильярреала" с сентября 2025 года. В текущем сезоне сыграл в составе клуба 20 матчей в чемпионате Испании и забил восемь мячей. "Вильярреал" идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко за 25 матчей.