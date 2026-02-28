Рейтинг@Mail.ru
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:05 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/medvedev-2077448226.html
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:05:00+03:00
2026-02-28T16:05:00+03:00
теннис
спорт
сша
дубай
израиль
даниил медведев
таллон грикспор
андрей рублев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855750475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80a4ab63f947b20c3ccf19acbf9b8a78.jpg
https://ria.ru/20260228/rublev-2077323515.html
сша
дубай
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855750475_173:0:1613:1080_1920x0_80_0_0_430f90b4a9e427030ccae5c45f8e166e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, дубай, израиль, даниил медведев, таллон грикспор, андрей рублев
Теннис, Спорт, США, Дубай, Израиль, Даниил Медведев, Таллон Грикспор, Андрей Рублев
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае

Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае после снятия соперника

© Фото : Пресс-служба ATPДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа соперника.
Россиянин выиграл турнир из-за снятия Таллона Грикспора. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева.
Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году. Он является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае
Вчера, 01:57
 
ТеннисСпортСШАДубайИзраильДаниил МедведевТаллон ГрикспорАндрей Рублев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала