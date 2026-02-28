https://ria.ru/20260228/medvedev-2077448226.html
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа соперника.
Россиянин выиграл турнир из-за снятия Таллона Грикспора
. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева
.
Для Медведева
этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году. Он является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.
