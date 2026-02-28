https://ria.ru/20260228/maldivy-2077389857.html
Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
Авиакомпания Azur Air корректирует маршрут полёта по направлению из Москвы на Мальдивы в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, не исключено... РИА Новости, 28.02.2026
иран
москва
мальдивы
azur air
военная операция сша и израиля против ирана
Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
